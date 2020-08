Desery. Sernik królewski na ciemnym spodzie [PRZEPIS]

Kto z nas nie lubi serników? Ten klasyczny, na ciemnym spodzie doskonale pasuje do popołudniowej kawy. Zobaczcie przepis naszej Czytelniczki Joanny Tokarz, autorki bloga „Kuchnia w czekoladzie”

Składniki na blaszkę 24x36cm

Ciasto:

300 g mąki pszennej

120 g masła 82%

100 g cukru pudru

2 żółtka

2 łyżki śmietany 18%

2 łyżki kakao

pół łyżeczki proszku do pieczenia

Masa serowa:

1 i ½ kg półtłustego sera twarogowego, trzykrotnie zmielonego

5 jajek

2 białka

200 g masła

1 i 1/3 szklanki cukru kryształu

1 duże opakowanie cukru wanilinowego

½ opakowania budyniu śmietankowego

Wykonanie:

1. Ciasto: Mąkę przesiewamy z proszkiem do pieczenia i cukrem pudrem, dodajemy kawałki masła, żółtka, śmietanę i kakao. Wszystko siekamy i zagniatamy. Dzielimy na dwie nierówne części. Schładzamy przez godzinę w zamrażarce. Później jedną- większą ścieramy na grubych oczkach tarki na wyłożoną papierem do pieczenia formę i podpiekamy w nagrzanym do 180 stopni piekarniku przez około 10 minut.

2. Masa serowa: Miękkie masło ucieramy z cukrami, a następnie dodajemy po jednym żółtku. Do masy dodajemy trzykrotnie zmielony twaróg oraz ½ opakowania budyniu. Wszystkie białka ubijamy ze szczyptą soli na sztywną pianę i dodajemy je do masy serowej. Delikatnie mieszamy i wykładamy na podpieczony spód kakaowy.

3. Pozostałą część ciasta ścieramy na wierzch masy serowej. Całość wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 170 stopni na 1 godzinę. Po upływie tego czasu wyłączamy piekarnik i uchylamy drzwiczki. Studzimy sernik najlepiej przez całą noc, nie wyciągając go z formy.