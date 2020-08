Desery. Sernik na kruchym cieście z brzoskwiniami i kokosową kruszonką [PRZEPIS]

Przepisem na rewelacyjny sernik z brzoskwiniami i kokosową kruszonka podzieliły się Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Woli Zabierzowskiej.

Składniki

1,20 kg sera białego (najlepiej 3 razy mielony)

2 budynie śmietankowe

2 cukry wanilinowe

2,5 szklanki cukru

9 jajek

1 puszka brzoskwiń

15 dag kokosu

1 łyżeczka proszku do pieczenia

3 szklanki mąki pszennej

4 łyżki śmietany kwaśnej 18%

1 szklanka cukru pudru

1 kostka margaryny

½ kostki masła

Wykonanie

Z mąki margaryny, śmietany, cukru pudru, 3 żółtek i proszku do pieczenia zrobić kruche ciasto (nie zapomnieć o szczypcie soli do ciasta). Wyłożyć ciasto do blaszki uprzednio wyłożonej pergaminem.

Na ciasto ułożyć osuszone z syropu brzoskwinie.

6 całych jajek zmiksować z 2 szklankami cukru, kiedy masa jest już puszysta dodać ser, cukier wanilinowy i budynie. Wszystkie składniki dokładnie zmiksować na małych obrotach. Tak przygotowaną masę serową zalać brzoskwinie i piec w nagrzanym piekarniku w temperaturze 90 stopni.

W międzyczasie przygotować kruszonkę. Kokos, masło i 1/2 szklanki cukru zagnieść do powstania kruszonki.

Kiedy ciasto wyrośnie (około 30 minut od włożenia do nagrzanego piekarnika), posypać go kruszonką kokosową i dopiec na rumiano. Ciasto powinno być dobrze zrumienione i odchodzić o brzegów brytfanki.