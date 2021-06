Desery. Słodkie bułki drożdżowe z truskawkami i kruszonką [PRZEPIS]

Świeże, pachnące bułki drożdżowe z kruszonką to powrót do lat dzieciństwa. Te z truskawkami to prawdziwy smak lata! Zobaczcie przepis naszej Czytelniczki Joanny Tokarz, autorki bloga „Kuchnia w czekoladzie”.

Składniki na 12 bułek:

1/2 kg mąki tortowej

3,5 dag drożdży

250 ml mleka 3,2%

10 dag cukru kryształu

1 płaska łyżka cukru z prawdziwą wanilią

5 dag margaryny

2 żółtka

10 drobno posiekanych truskawek (świeżych lub mrożonych)

szczypta soli

Składniki na kruszonkę

50 g cukru kryształu

50 g margaryny

100 g mąki pszennej

Dodatkowo:

3 łyżki oleju do nacierania dłoni

1 żółtko

1 łyżka mleka

Wykonanie:

Mleko lekko podgrzewamy i mieszamy wraz z pokruszonymi drożdżami oraz cukrami. Mąkę przesiewamy, tłuszcz topimy, studzimy i dodajemy do mąki wraz z rozczynem z mleka i drożdży. Wbijamy 3 żółtka, dodajemy szczyptę soli i pokrojone truskawki. Całość dobrze wyrabiamy i odstawiamy do wyrośnięcia na około 30 minut.

Wyrośnięte ciasto dzielimy na 12 części. Tłustymi dłońmi formujemy na kształt bułeczki i układamy na okrągłej blasze robiąc kilkucentymetrowe odstępy. Smarujemy roztrzepanym żółtkiem z dodatkiem mleka.

Kruszonka: Cukier, margarynę i mąkę łączymy ze sobą. Odkładamy na 5 minut do zamrażarki. Następnie startą kruszonką posypujemy bułki. Wyrośnięte bułki wkładamy do nagrzanego do 170 stopni piekarnika i pieczemy około 25 minut (czas zależy tak naprawdę od możliwości naszego piekarnika). Ciepłe przekładamy na kratkę.