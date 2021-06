Desery. Torcik rabarbarowo-truskawkowy z galaretką [PRZEPIS]

Truskawki i rabarbar to smaki późnej wiosny i wczesnego lata. Co z nich zrobić? Torcik truskawkowo-rabarbarowy to pomysł na pyszny deser naszej Czytelniczki Joanny Tokarz, autorki bloga „Kuchnia w czekoladzie”.

Wykonanie:

Biszkopt: Białka oddzielamy od żółtek. Ubijamy ze szczyptą soli na sztywno. Dodajemy stopniowo cukier i żółtka. Do ubitej masy jajecznej dodajemy przesiane przez siteczko mąki oraz proszek do pieczenia. Mieszamy delikatnie drewnianą łyżką. Połowę masy odlewamy, a do pozostałej dodajemy łyżkę kakaa i ponownie mieszamy. Dno tortownicy smarujemy tłuszczem i posypujemy bułką tartą. Biszkopt nalewamy na przemian zaczynając od środka. Raz ciemny- raz jasny aż do całkowitego rozlania. Wkładamy do nagrzanego do 190 stopni piekarnika i pieczemy do suchego patyczka, ok. 30 minut.

Upieczony wykładamy do góry dnem, zniknie nam wtedy wybrzuszenie powstałe w trakcie pieczenia. Przestudzony przekrawamy na pół.

Obrany rabarbar kroimy na 1 cm kawałki, dodajemy mrożone truskawki. Całość zasypujemy cukrem i odstawiamy na 15 minut. Po tym czasie, kiedy owoce puszczą trochę soku, stawiamy na małym ogniu i mieszamy co jakiś czas aż do zagotowania. Gotujemy około 3 minut. Owoce przecedzamy przez sitko, a nadmiar syropu wytworzonego w trakcie gotowania pozostawiamy do późniejszego wykorzystania. Do odcedzonych owoców dodajemy dwie galaretki truskawkowe i energicznie mieszamy aż się rozpuszczą. Pozostawiamy do wystygnięcia.