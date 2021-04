Desery z jabłkami. Jabłka pod migdałową kruszonką. Proste i pyszne [PRZEPIS]

Składniki

2 garści migdałów

ok. 100 g masła

1 łyżka smalcu

1/2 szklanki mąki owsianej bezglutenowej, ryżowej lub płatków owsianych bezglutenowych

1/2 szklanki cukru

1 łyżeczka ekstraktu z wanilii

kilka jabłek

cukier

woda

ewentualnie cynamon i kwiaty lawendy

Wykonanie

Jabłka obrać, przekroić na ćwiartki, wykroić gniazda nasienne i pokroić w plasterki, przełożyć do garnka, dosłodzić, podlać odrobiną wody. Uprażyć. Na koniec ewentualnie doprawić cynamonem i suszonymi kwiatami lawendy w małej ilości, gdyż jest bardzo aromatyczna.

Do pojemnika malaksera wsypać migdały i dość drobno je zmiksować. Dodać pozostałe składniki kruszonki i pulsując, połączyć wszystko tak, żeby powstały grudki. Naczynie żaroodporne wysmarować masłem, wyłożyć jabłka. Nabierać po garści kruszonki i zgniatać ja w dłoniach w większe grudki. Rozsypać po całej powierzchni zapiekanki. Piec w temp. 180-200 stopni przez ok. 40 minut. Kruszonka powinna być złota i chrupiąca. świetnie smakuje na zimno i na gorąco.