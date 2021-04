Desery z jabłkami. Pierożki drożdżowe z jabłkiem. Pyszne – jak u babci! [PRZEPIS]

Ciasto drożdżowe jest smaczne samo w sobie, ale z dodatkiem jabłek to prawdziwy rarytas! Idealnie wyrośnięte ciasto drożdżowe jest lekkie i pulchne. Zobaczcie przepis naszej Czytelniczki Małgorzaty Bykowskiej.

Składniki:

550 g mąki

szklanka ciepłego mleka

50 g drożdży

250 g margaryny

2 sztuki cukru waniliowego

cukier zwykły

cynamon

1 jajko

1,5 kg jabłek (szarej renety)

Wykonanie

Do miski robota wsypujemy mąkę, następnie pokrojoną w kostkę margarynę. Drożdże rozpuszczamy z 2 łyżkami cukru i cukrem waniliowym. Do rozpuszczonych drożdży wlewamy ciepłe mleko, mieszamy. Masę drożdżową wlewamy do mąki z margaryną i wyrabiamy ciasto aż będzie mieć gładką konsystencję.

Po wyrobieniu misę przykrywamy ściereczką i odstawiamy w ciepłe miejsce na 30 min.

Jabłka obieramy, pozbywamy pestek i ucieramy na dużych oczkach. Przekładamy do gorącej patelni, słodzimy cukrem, cukrem waniliowym i posypujemy cynamonem. Jabłka prażymy około 5 minut, mieszając co jakiś czas.

Ciasto przekładamy na posypany mąką blat roboczy. Wałkujemy na 2mm placki i wycinamy krążki.

Jabłka odcedzamy przez sito z nadmiaru soku. Nakładamy na krążki i formujemy pierożki. Gotowe pierożki smarujemy rozbełtanym jajkiem i posypujemy cukrem. Pieczemy w piekarniku nagrzanym do 180 stopni 20 minut na złoty kolor. Odstawiamy do ostygnięcia i po chwili można się zajadać. Smacznego!