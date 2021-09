Desery z jabłkami. Proste i szybkie babeczki jabłkowe z cynamonem [PRZEPIS]

Przepis na pyszne babeczki z jabłkami i cynamonem. Jak je zrobić? Podpowiada nasza Czytelniczka Katarzyna Kośmider.

Składniki na 12 cupcake’ów

160 g mąki pszennej

100 g cukru pudru

80 g miękkiego masła

120 ml mleka

2 jajka

1 łyżka proszku do pieczenia

1 łyżeczka mielonego cynamonu

szczypta soli

2 jabłka

Wykonanie

Przesianą mąkę, cukier puder, proszek do pieczenia, cynamon, sól i miękkie masło ubić mikserem na wolnych obrotach do uzyskania „piaskowej” konsystencji.

Do sypkich składników dodać połowę objętości mleka, miksować na wolnych obrotach do połączenia składników.

W misce ubić jajka z pozostałym mlekiem, dodać do ciasta, dokładnie zmiksować.

Jabłka obrać, wydrążyć gniazda nasienne, zetrzeć na tarce o dużych oczkach. Dodać do ciasta, dokładnie wymieszać łyżką.

Formę do pieczenia wyłożyć papilotkami, napełnić je ciastem do 2/3 objętości, piec w temperaturze 170°C przez 20-25 minut.