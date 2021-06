Desery z truskawkami. Cobbler z truskawkami, czyli truskawki zapiekane pod kokosowymi ciasteczkami [PRZEPIS]

Desery z truskawkami. Sezon na truskawki w pełni, dlatego warto sięgać po nie często. Zobaczcie przepis naszej Czytelniczki Sylwii Ładygi, autorki bloga "Ostra na słodko", na truskawki zapiekane pod kokosowymi ciasteczkami.

Składnik na 2 formy do zapiekania lub małe naczynie żaroodporne

400 g truskawek

30 g cukru

1 łyżka mąki pszennej

Składniki na ciasteczka

50 g mąki pszennej

25 g zmielonych migdałów

25 g cukru

1 łyżeczka proszku do pieczenia

30 g masła

40 g śmietany kwaśnej 18%

1 łyżeczka cukru waniliowego

1 szczypta soli

Dodatkowo:

kokos, migdały

Wykonanie

Oczyszczone truskawki (duże kroimy na pół ) zasypujemy 30 g cukru oraz mąką, mieszamy, wkładamy do naczynia do zapiekania.

Ciasteczka. Mąką bardzo dokładnie siekamy z masłem, cukrami, mielonymi migdałami, proszkiem do pieczenia i szczyptą soli.

Dodajemy 3/4 śmietany i szybko wyrabiamy na gładkie ciasto.

Rozwałkowujemy na podsypanej mąką stolnicy na grubość ok. 5-7 mm cm i za pomocą kieliszka wycinamy okręgi.

Układamy na przygotowanych owocach, smarujemy delikatnie resztą śmietany i posypujemy kokosem oraz posiekanymi (obranymi ze skórki) migdałami.

Wkładamy do nagrzanego na 170 stopni (z termoobiegiem) piekarnika na ok. 25 minut.

Uwaga!

Jeśli zobaczymy, że kokos za bardzo się rumieni górę przykrywamy folią.

Podajemy z lodami lub bitą śmietaną!