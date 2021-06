Desery z truskawkami i mascarpone. Obłędnie pyszne! [PRZEPISY] 22.06.21

Truskawki i serek mascarpone to połączenie idealne! Macie ochotę na pyszny deser z truskawkami? Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników.

Deser z truskawkami i serem mascarpone to prawdziwy rarytas! Poniżej znajdziecie sprawdzone przepisy! Deser z mascarpone, truskawkami i herbatnikami

Truskawkowe tiramisu z migdałami

Klasyczne bezy z serkiem mascarpone i truskawkami

Millefeuille z kremem mascarpone i truskawkami

Najlepsza tarta z truskawkami i serkiem mascarpone

Rolada bezowa z truskawkami i serkiem mascarpone

Deser z mascarpone, truskawkami i herbatnikami. Prosty i pyszny [PRZEPIS] Deser z mascarpone, truskawkami i herbatnikami. Prosty i pyszny. Fot. Patrycja Fudalewska-Jasińska Składniki na ok. 5 porcji: 500 g mascarpone

400 g truskawek

2 żółtka

4 łyżki cukru pudru (właściwie to ilość według uznania)

80 g herbatników

mięta do przybrania

Wykonanie

Jajka umyć i przelać wrzątkiem. Oddzielić żółtka od białek. Do misy miksera dać żółtka i cukier i ucierać do białości. Dodać mascarpone i wymieszać, aż wszystkie składniki się połączą. Do pucharków włożyć pokruszone herbatniki, następnie porcję kremu i umyte i pokrojone w cząstki truskawki. Przystroić listkami mięty.

Przepis Patrycji Fudalewskiej-Jasińskiej Truskawkowe tiramisu z migdałami [PRZEPIS] Truskawkowe tiramisu z migdałami. Fot. archiwum Składniki 1 opakowanie okrągłych biszkoptów

2 jaja

1 opakowanie serka mascarpone

5 łyżek cukru pudru

5 łyżek gorzkiego kakao

1/2 szklanki wody

100 g migdałów Bakalland

1/2 kg truskawek

gorzka czekolada lub listki mięty Wykonanie

Migdały uprażyć na suchej patelni i zostawić do wystudzenia. Truskawki umyć i obrać z szypułek, a kakao rozcieńczyć w gorącej wodzie. Na krem utrzeć żółtka z cukrem pudrem i wymieszać z serkiem mascarpone. Następnie ubić białka na sztywno i bardzo delikatnie połączyć z masą, aby otrzymać puszysty krem.

Biszkopty zanurzyć na 3 sekundy w roztworze gorzkiego kakao wymieszanego z wodą, ułożyć na dnie szklanki i przełożyć kremem z mascarpone, migdałami oraz truskawkami. Czynności te powtórzyć 2-3 razy (w zależności od wysokości szklanki/pucharka). Całość odstawić do lodówki na 2 godziny.

Przed podaniem posypać kakao lub pokruszoną gorzką czekoladą i udekorować świeżą miętą .

Klasyczne bezy z serkiem mascarpone i truskawkami [PRZEPIS] Klasyczne bezy z serkiem mascarpone i truskawkami. Fot. Justyna Kalemba Składniki na bezy (5 sztuk) 6 białek

2/3 szklanki cukru pudru

szklanka cukru

łyżka mąki ziemniaczanej

sok z cytryny (łyżka)

szczypta soli Składniki na krem z serka mascarpone i śmietanki opakowanie serka mascarpone (50 dag)

śmietana 30 proc. (25 dag)

cukier puder do smaku Dodatkowo truskawki (około 30 dag) Wykonanie

Zrobić klasyczną bezę, czyli ubić białka na sztywno z dodatkiem szczypty soli. Ubijając dalej, dodawać po trochę cukru. Ubijać do momentu aż cukier przestanie być wyczuwalny. Pod koniec dodać sok z cytryny i cukier puder. Chwilę miksować. Następnie wsypać mąkę ziemniaczaną i całość delikatnie wymieszać ręcznie.

W międzyczasie nagrzać piekarnik do 150 stopni.

Na wyłożonej papierem do pieczenia blasze ułożyć pięć kształtnych bez , tak aby na środku zostało miejsce na krem.

Bezy włożyć do piekarnika i obniżyć temperaturę do 100 stopni.

Bezy suszyć w piekarniku nagrzanym do 100 stopni około dwóch godzin.

W międzyczasie zrobić krem z mascarpone i śmietanki.

Śmietanę i mascarpone wyciągnąć z lodówki (muszą być dobrze schłodzone) i dać do miski. Dodać cukier i zmiksować do uzyskania sztywnej konsystencji.

Krem przełożyć na upieczone i wystudzone bezy, przybrać truskawkami.

Przepis Justyny Kalemby

Millefeuille z kremem mascarpone i truskawkami [PRZEPIS] Millefeuille z kremem mascarpone i truskawkami. Fot. Dwór Korona Karkonoszy/Commplace Składniki 2 prostokątne placki ciasta francuskiego

Składniki na krem jogurtowy 200 ml śmietany 30%

100 g mascarpone

50 g jogurtu greckiego

1 op. cukru wanilinowego

50 g cukru pudru Dodatkowo 400 g truskawek (trochę odłożyć do dekoracji)

liście bazylii

cukier puder Wykonanie:

Ciasto. Dwa placki ciasta francuskiego rozwałkować blacie. Ciasto przełożyć na papier do pieczenia, na każdym położyć kolejny arkusz papieru i przycisnąć drugą blaszką: w ten sposób ciasto nie odkształci się podczas pieczenia i nam nie wyrośnie. Piec w 180 stopniach przez 20 minut. Wyjąć z piekarnika i natychmiast przeciąć na pół. Otrzymamy 4 części, ale będziemy potrzebować tylko 3; czwarty pozostaje w zapasie.

Kwadraty posypać z obu stron cukrem pudrem i ponownie piec w temperaturze 200-210 stopni przez 4 minuty, czyli do momentu karmelizacji cukru. Wyjąć z piekarnika i ostudzić.

Krem jogurtowy. Śmietanę ubić z cukrem, następnie dodać mascarpone i jogurt, wymieszać. Przełożyć krem do woreczka cukierniczego z gładką dyszą i odstaw do lodówki na 10 minut.

Składanie. Ułóż jeden z kwadratów karmelizowanego ciasta na talerzu do serwowania, przykryj pokrojoną w kostkę truskawką i kilkoma listkami bazylii. Obwód ciasta udekoruj kępkami kremu jogurtowego, w środku ułóż cienką warstwę kremu, a następnie połóż drugi kwadrat ciasta na wierzchu. Powtórz czynności i przykryj trzecim kwadratem ciasta.

Udekoruj cukrem pudrem, pozostałym kremem, truskawkami i listkami bazylii.

Źródło przepisu: Ariete

Najlepsza tarta z truskawkami i serkiem mascarpone [PRZEPIS] Najlepsza tarta z truskawkami i serkiem mascarpone. Fot. Stanisław Romek Składniki na ciasto 260 g mąki pszennej

140 g masła

100 g cukru pudru

żółtko

jajko

szczypta soli

Składniki na krem 2 żółtka

3 łyżki cukru pudru

250 g serka mascarpone Składniki na galaretkę truskawkową 500 g truskawek

2 łyżki cukru

1/2 szklanki wody

łyżka soku z cytryny

2 łyżeczki żelatyny Wykonanie

Najpierw zrobić ciasto. Żółtko i jajko zmiksować z cukrem i szczyptą soli, a następnie dodać masło po kawałku. Na końcu dodać mąkę. Jeżeli ciasto jest za rzadkie, dodać jeszcze trochę mąki. Jeżeli ktoś nie ma robota, ciasto można wyrobić ręcznie. Gotowe ciasto zawinąć w folię i włożyć do lodówki na godzinę. W międzyczasie zrobić galaretkę truskawkową. Truskawki obrane i umyte pokroić na ćwiartki i wrzucić do garnka, dodać cukier, wodę i sok z cytryny. Gotować ok. 10-15 minut, aż owoce trochę się rozpadną, a woda odparuje. Żelatynę wymieszać z zimną wodą (3 łyżki) i dodać do truskawek. Wymieszać do całkowitego rozpuszczenia żelatyny. Gotową galaretkę pozostawić do wystygnięcia.

Ciasto wałkować i wyłożyć nim formę do tarty. Włożyć do nagrzanego piekarnika do temperatury 200 stopni i piec ok. 15-20 minut do zrumienienia tarty.

Tartę odstawić do wystygnięcia i zrobić krem. Żółtka z cukrem ubić na gładką jednolitą masę, a potem dodawać stopniowo serek mascarpone i razem zmiksować.

Na wystudzoną tartę przełożyć krem, a na krem tężejącą galaretkę. Tartę włożyć do lodówki do całkowitego stężenia. Najlepiej smakuje na drugi dzień.

Przepis Magdaleny i Stanisława Romków, autorów bloga "Kuchenne wariacje"

Rolada bezowa z truskawkami i serkiem mascarpone [PRZEPIS] Rolada bezowa z truskawkami i serkiem mascarpone. Fot. Joanna Tokarz Składniki 8 białek

500 g serka mascarpone

250 g truskawek

50 g borówek

1 mały słoiczek wiśni

400 g cukru kryształu

50 g mąki ziemniaczanej

3 łyżeczki soku z cytryny

cukier puder do posypania po wierzchu

kilka truskawek

listki świeżej mięty Wykonanie

Białka ubijamy ze szczyptą soli na najwyższych obrotach. Gdy piana jest już sztywna zmniejszamy obroty na wolniejsze i dodajemy partiami cukier. Ostatnią partię mieszamy z mąką ziemniaczaną i łączymy z pianą. Na samym końcu dodajemy sok z cytryny i ponownie ubijamy około 2 minuty. Beza ma być śnieżnobiała i lśniąca. Przekładamy na wyłożoną papierem do pieczenia blaszkę z wyposażenia piekarnika. Dokładnie rozsmarowujemy na całości i wkładamy do nagrzanego do 150 stopni piekarnika na 30 minut.

Wyciągamy, przygotowujemy kolejny arkusz papieru, który kładziemy na wierzch upieczonej bezy i obracamy do góry spodem. Zwijamy na kształt rolady i wkładamy do wyłączonego piekarnika, by jeszcze troszkę podeschła.

150 g truskawek dokładnie blendujemy i łączymy z mascarpone pomocą miksera. Do masy dodajemy pokrojone na małe kawałki pozostałe truskawki, borówki oraz odciśnięte z nadmiaru soku wiśnie. Bezę wyciągamy z piekarnika, ściągamy górny papier, rozsmarowujemy krem i zwijamy, odrywając powoli papier od spodu.

Gotową roladę posypujemy cukrem pudrem i dekorujemy truskawkami. Przed podaniem chłodzimy w lodówce.

Przepis Joanny Tokarz, autorki bloga "Kuchnia w czekoladzie"

Nie lekceważ migreny. To może być niebezpieczne!