Dieta low carb (niskowęglowodanowa). Co to za dieta? Kiedy i jak ją stosować? Zasady i efekty diety low carb (LCD) [PORADNIK DIETETYKA]

Jakie jest samopoczucie na diecie LCD?

Zazwyczaj samopoczucie na diecie low carb jest bardzo dobre. Klienci chwalą sobie to, że mają więcej energii, są mniej senni i zmęczeni, nie chodzą godni. Wynika to głównie z tego, że poziom glukozy we krwi jest lepiej ustabilizowany. Wcześniej, na skutej jedzenia węglowodanów o wysokim indeksie glikemicznym (np. białego pieczywa, słodkich płatków), dochodziło w organizmie do szybkiego wzrostu i potem równie szybkiego spadku poziomu cukru we krwi. Ten spadek wywoływał poczucie głodu, a także senność, poczucie silnego zmęczenia, ciągłą chęć jedzenia słodyczy.

Również spadek masy ciała powoduje to, że czujemy się lżej, bardziej się sobie podobamy, jesteśmy zadowoleni ze skuteczności swoich działań.

Jedynie u niewielkiej części osób na diecie low carb mogą pojawić się nieprzyjemne objawy ze strony żołądka i jelit, jak np. zgaga, wzdęcia, zaparcia, czy gazy, co wynika z tego, że dieta bogata jest w białko oraz tłuszcz i układ pokarmowy potrzebuje przystosować się do „nowego jedzenia”.