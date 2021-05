Dieta SIRT wciąż zyskuje na popularności. Co wyróżnia dietę, na której schudła Adele? Przykładowe menu

Dieta SIRT, której podstawę stanowią produkty bogate w sirtuiny, zyskała popularność dzięki spektakularnej metamorfozie brytyjskiej piosenkarki Adele. Wzbudza ogromną ciekawość ze względu na bardzo szybkie efekty w postaci utraty wagi, którą zaobserwowaliśmy u gwiazdy. Wciąż zdobywa kolejnych fanów, stając się prawdziwym hitem w menu cateringów dietetycznych. Na czym polega jej fenomen i czym się wyróżnia na tle innych planów żywieniowych?

Dieta odchudzająca SIRT charakteryzuje się wysoką zawartością produktów, które aktywują sirtuiny wpływające m.in. na poprawę metabolizmu i przyspieszenie spalania tłuszczu, spowolnienie procesów starzenia organizmu, a także regulację poziomu glukozy oraz insuliny. Ich duże spożycie ma również dobroczynny wpływ na samopoczucie i zdrowie.

- Dieta SIRT powstała z myślą o osobach, które dążą do redukcji nadmiernej masy ciała, ale jednocześnie chcących zadbać o swoje zdrowie. Polega na włączeniu do diety tzw. sirtfoods, czyli produktów, które najsilniej pobudzają tzw. geny długowieczności. Geny aktywujące sirtuiny odgrywają istotną rolę w procesie utraty nadmiernej masy ciała, wpływając na regulację glikemii i poziomu insuliny. Ich aktywacja może być także korzystna w przypadku zarówno profilaktyki, jak i występowania chorób, takich jak cukrzyca typu II czy chorób neurodegeneracyjnych jak choroba Alzheimera czy choroba Parkinsona. To właśnie dzięki tym wyjątkowym właściwościom zdecydowaliśmy się na wprowadzenie słynnej „diety Adele” do planów żywieniowych SuperMenu - mówi główny dietetyk cateringu dietetycznego SuperMenu by Anna Lewandowska.

Dieta SIRT – jak najwięcej warzyw i owoców W diecie tej powinno znaleźć się jak najwięcej owoców i warzyw zawierających przeciwutleniacze. Zaliczamy do nich m.in.: pietruszkę

jarmuż

czerwoną cebulę

kakao

daktyle

kaszę gryczaną

truskawki Nie ma konieczności wcześniejszego przygotowania organizmu do rozpoczęcia diety. Nie zaleca się jednak stosowania jej przez osoby przewlekle chore, kobiety w ciąży, karmiące piersią oraz dzieci. Dieta Adele - dobre nawyki na stałe Słynna „dieta Adel” składa się z trzech etapów spożywania określonej wartości kalorycznej produktów bogatych w składniki aktywujące sirtuiny. Dwa pierwsze etapy w stopniu znacznym ograniczają podaż kaloryczną, dzięki czemu już po tygodniu możemy się spodziewać utraty wagi. Przez pierwsze trzy dni spożywamy jedynie 1000 kalorii dziennie, a potem zwiększamy je do 1250.

Po przejściu dwóch pierwszych etapów, ostatni nie wymaga już takich restrykcji kalorycznych. Zapotrzebowanie jest dostosowane indywidualnie do danej osoby i prowadzonego przez nią trybu życia. I to właśnie wyróżnia dietę SIRT, która mimo swojej skuteczności nie wymaga od nas wielu wyrzeczeń.

- Polacy chętnie podejmują się różnych wyzwań, ale mają tendencję do poddawania się, gdy w krótkim czasie nie widzą zadowalających efektów. Na wiosnę wiele osób decyduje się rozpocząć stosowanie diety, by poprawić wygląd swojej sylwetki, zacząć się zdrowiej odżywiać. To ostatnia chwila na wdrożenie w życie postanowień noworocznych. Chcąc nadrobić „stracony” czas, stawiają na restrykcyjne diety, w tym głodówki, z których rezygnują po kilku dniach, wracając do swoich przyzwyczajeń. Dieta SIRT cieszy się tak dużym zainteresowaniem, bo nie wymaga wielu wyrzeczeń, a jest bardzo skuteczna – podkreśla mgr Anna Borawska. Dieta SIRT - łatwość w utrzymaniu efektów Wzrost wagi najczęściej pojawia się u osób, które wróciły do dawnych nawyków żywieniowych po okresie przestrzegania zasad diety odchudzającej. Głównym założeniem diety SIRT jest wyrobienie zdrowych przyzwyczajeń, które zostaną z nami na stałe. Ze względu na brak ograniczeń kalorycznych w ostatnim etapie nie jest ona aż tak restrykcyjna jak inne diety, dzięki czemu dla wielu osób jest łatwiejsza do utrzymania.

Należy jednak pamiętać, by po zakończeniu 3 etapu diety kontynuować spożywanie produktów aktywujących sirtuinę.

- Chcąc uniknąć ponownego przybrania na wadze bardzo ważne jest, by codzienna dieta była nieprzerwanie bogata w składniki aktywujące sirtuiny. Brak restrykcji kalorycznych nie oznacza przyzwolenia na jedzenie nieograniczonej ilości pożywienia i ulegania niezdrowym zachciankom. Należy słuchać sygnałów, jakie daje nam nasz organizm i co ważne - nie przejadać się. Tylko w ten sposób utrzymamy osiągnięte cele i zniwelujemy ryzyko ponownego zdobycia zbędnych kilogramów – dietetyczka. Przykładowe menu diety SIRT cateringu dietetycznego SuperMenu w poszczególnych etapach: Etap 1: Koktajl z selerem naciowym, jarmużem, rukolą i matchą Zielony koktajl z natką pietruszki Indyk w sosie porowo-kaparowym z brokułem i kaszą gryczaną Koktajl szpinakowy z kiwi i cytryną Etap 2 Koktajl z pietruszką, ananasem i kurkumą Dhal z soczewicą i ryżem curry Koktajl ze szpinakiem i winogronami Pizza sirtuinowa z sosem pomidorowym Etap 3: Zielone smoothie z melonem Wegetariańskie Tikka Masala z tofu Dorsz pieczony w pietruszkowej marynacie na puree z czerwonej kapusty Jogurt truskawkowy z museli sirtuinowym Gryczane burgery z mozzarellą i sosem tzatziki

