Dipy śmietanowe, czyli jak dodać nowoczesności tradycyjnym potrawom [PORADNIK, PRZEPIS]

Crème fraiche, czyli delikatnie kwaśna śmietana

Nowym trendem wśród pasjonatów gotowania jest dodawanie do potraw tzw. crème fraiche, czyli delikatnie kwaśnej śmietany wywodzącej się z kuchni francuskiej. Co istotne, produkt można stosować zarówno do przekąsek na zimno, jak i do dań ciepłych. Na jej bazie powstają ciekawe sosy, które pozytywnie zaskoczą nawet najbardziej wymagających smakoszy.

Co ważne nawet tradycyjnym potrawom można nadać powiewu świeżości, sięgając po odpowiedni dip z ciekawymi dodatkami (np. dip śmietanowy z karmelizowaną cebulką i cheddarem typu crème fraiche firmy Mlekpol). Jest to też doskonała opcja, gdy nie mamy czasu na samodzielne gotowanie lub gdy niespodziewanie odwiedzą nas goście.

Wtedy wystarczy sięgnąć po gotowy dip, podać go z prostymi przekąskami, jak np. paluchy grissini, bagietka, czy pokrojone w słupki świeże warzywa.

Nawet najlepsi kucharze wiedzą, że czasem to właśnie dobre dodatki są sukcesem smacznego dania.