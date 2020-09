DK 28. Dwaj mężczyźni potrąceni przez samochód na oznkowanym przejściu w Limanowej

O nocnym potrąceniu dwóch przechodniów przez samochód na ul. Piłsudskiego w Limanowej natychmiast zaalarmowane zostały służby ratownicze.

Załoga ambulansu Pogotowia Ratunkowego, kiedy dotarła na miejsce wypadku, zastała tam tylko jednego rannego mężczyznę. Jego stan był na tyle poważny, że konieczne okazało się szybkie przetransportowanie go do szpitala.

Drugiego 22-letnigo mężczyzny, który został potrącony przez auto, nie było na miejscu wypadku ani też w pobliżu, gdzie usiłowano go odszukać. On sam zgłosił się do szpitala, ale nieco później. Po wykonaniu badań diagnostycznych okazało się, że nie wymaga hospitalizacji i po udzieleniu mu pomocy medycznej mógł być odwieziony do domu.

Jak podaje Jolnta Mól, rzeczniczka prasowa Powiatowej Komendy Policji w Limanowej, test wykonany alkomatem wykazał, że 29-letni kierowca seata ibizy, jadącego od dzielnicy Sowliny w kierunku centrum Limanowej, był trzeźwy.

Przyczyny i okoliczności nocnego wypadku starają się ustalić policjanci.