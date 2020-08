DK 28. Nocne zderzenie trzech osobówek w Zamieściu

W miejscowości Zamieście w gminie Tymbark, już w ciemnościach nocy, wpadły na siebie trzy auta osobowe. To spowodowało zablokowanie jednego pasa jezdni na bardzo ruchliwym odcinku drogi krajowej nr 28 pomiędzy Mszana Dolną i Limanową. Jak relacjonuje młodszy kapitan Piotr Janczy, oficer dyżurny Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej, alarm o tym zdarzeniu dotarł do strażaków o godz. 21.09 w piątek 28 sierpnia 2020 r. Do działań ratowniczych wysłane zostały jednostki OSP z Tymbarku i PSP z Limanowej. Nikt z jadących autami, które uczestniczyły zderzeniu, nie wymagał przetransportowania do szpitala.

