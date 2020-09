DK 75. Wypadek autobusu komunikacji miejskiej w Nowym Sączu

Stanisław Śmierciak

Na al. Piłsudskiego w Nowym Sączu, a to miejski odcinek drogi krajowej nr 75, prowadzącej do przejścia granicznego na Słowację Muszynka / Kurov i do Krynicy-Zdroju, osobowy peugeot z numerami rejestracyjnymi Nowego Sącza (KN) zderzył się autobusem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego wykonującego rozkładowy kurs na jednej z linii. Na miejsce zdarzenia, do którego doszło kwadrans po godzinie dwunastej w południe, przybyli strażacy, policjanci i załoga ambulansu Pogotowia Ratunkowego. Na szczęście nikt nie ucierpiał aż tak dotkliwie, by musiał trafić do szpitala. Przyczyny i okoliczności zderzenia ustala policja.