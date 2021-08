Dla Judyty zioła stały się sposobem na własną firmę. Chętnie dzieli się też z innymi swoją wiedzą

To było tak, że w jej domu zawsze były ziołowe metody leczenia - czy to przeziębień, czy to problemów żołądkowych. Zioła zbierały jej babcia, mama i ciocie, a wiedza o tym, jak je wykorzystać przekazywana była bardzo tradycyjnie, z ust do ust, dokładnie tak, jak swoją wiedzę przekazywały szeptunki czy znachorki.

- Niby wszystko się zgadza, ale nie tak do końca - mówi z uśmiechem Judyta. - Taka wiedza, jaką mnie przekazały starsze kobiety z rodziny, jest chyba powszechna. W niej zawiera się choćby lekarstwo na przeziębienie składające się z gorącego mleka, czosnku i masła. Tak naprawdę w smaku obrzydliwe, nie wiem, czy byłabym teraz w stanie to przełknąć, ale przecież działało - dodaje rozbawiona.