Długi weekend i Wszystkich Świętych. Wielkie korki na krakowskich i małopolskich drogach

Ruch na drogach w Krakowie i Małopolsce rośnie coraz bardziej.

Przejazd autostradową obwodnicą Krakowa po godz. 16 od bramek w Balicach do zakopianki zajmuje kierowcom nawet ok. 60 minut. Korki tworzą się nie tylko na wszystkich głównych krakowskich arteriach i na drogach wylotowych z Krakowa, ale również na bocznych ulicach. Kierowcy utkną w korkach m.in. na ul. Conrada, Radzikowskiego, Opolskiej, al. 29 Listopada, Alejach Trzech Wieszczów, Czarnowiejskiej, Wrocławskiej, Piastowskiej, Królowej Jadwigi, Konopnickiej, Nowohuckiej, Powstańców Wielkopolskich, al. Generała Władysława Andersa, Obrońców Krzyża, Mikołajczyka i Kocmyrzowskiej.

Czas przejazdu ze stolicy Małopolski w kierunku Wielkiej Wsi wynosi obecnie (godz. 15:45) ok. 50 minut, w kierunku Michałowic ok. 60 minut, Luborzycy - 70 minut, Wawrzeńczyc - 90 minut, a do Wieliczki, Liszek, Zabierzowa, Mogilan i Skawiny - ponad 40 minut.