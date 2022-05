Długie paznokcie 2022 - modne wzory i kolory. Naturalne, kwadratowe, czerwone, wzory kwiatowe. Jak pomalować bardzo długie paznokcie? 23.05

Zobacz jak pomalować długie paznokcie. Modne wzory i kolory

Lakier klasyczny 7,2 ml - Cuddle Me Czasem trudno …

Lakier klasyczny 7,2 ml - Cuddle Me

Pasta Cukrowa do depilacji - 350 G Informacje: Jeż…

Pasta Cukrowa do depilacji

Zestaw do manicure klasycznego Szukasz idealnego p…

Zestaw do manicure klasycznego

Zestaw do manicure hybrydowego Zestaw do manicure …

Zestaw do manicure hybrydowego

Gorące trendy w manicure na 2022 rok

Manicure hybrydowy – co będzie nam potrzebne?

Jeśli w wybranym przez Ciebie zestawie brakuje, któregoś z potrzebnych elementów, możesz dokupić go osobno. Pamiętaj jednak o zasadzie, żeby podstawowe produkty były od jednego producenta. Co zatem może przydać się oprócz podstawowych elementów? Przedstawiamy listę produktów, które przydadzą się do wykonania manicure hybrydowego: