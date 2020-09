Długoterminowa pogoda na zimę 2020/2021. Kiedy spadnie śnieg [9.09.2020]

Myślisz, że mroźne i białe zimy jak sprzed lat to już przeszłość? Nic bardziej mylnego. Chociaż ostatniej zimy temperatura nieraz była powyżej zera, a śnieg padał niezwykle sporadycznie, tej zimy wszystko ma się zmienić. Najnowsze przewidywania meteorologów na zimę 2020/2021 mówią, że śniegu należy spodziewać się już za kilka tygodni.

Wiele osób zastanawia się, jak tak naprawdę będzie wyglądała tegoroczna zima. Czy już teraz rezerwować sobie domek w górach i planować wyjazdy na narty? Jedno jest pewne. To już ostatnie dni lata, a wraz z nadejściem jesieni można spodziewać się sporego ochłodzenia.

Modele coraz śmielej przewidują, że październik może być zupełnym przeciwieństwem tego sprzed roku, dwóch czy trzech lat. Uważam za wysokie prawdopodobieństwo, że pierwszy śnieg na nizinach zobaczymy już właśnie w tym miesiącu.

podkreśla synoptyk Marzena Rabczewska. Jej zdaniem za taki scenariusz odpowiedzialne są blokady na Atlantyku, które zwiększają szanse na wcześniejsze pierwsze ataki zimy.

Możliwe zamiecie śnieżne w całej Polsce

Eksperci jednego z najpopularniejszych w Polsce portali pogodowych, AccuWeather, twierdzą, że opady śnieżne podczas zimy 2020/2021 będą pojawiać się zwłaszcza w Europie wschodniej. Oznacza to, że możemy spodziewać się częstych ataków śnieżyc oraz mrozów.

Dodatkowo zimny wyż rosyjski znad Syberii, który pojawi się już na początku grudnia sprawi, że mroźne temperatury będą utrzymywać się nawet do 3 tygodni. Z pewnością nie będzie to tak łagodna zima, do jakich ostatnio się przyzwyczailiśmy.