Dni wolne od pracy w 2024 roku. Święta, długie weekendy. Sprawdź, jak zaplanować swój urlop

W 2024 roku będziemy mieli 13 dni, na które przypadają święta, co oznacza, że są to dni wolne od pracy. Trzy z tych świąt wypadają w sobotę lub niedzielę - a będą to, Święto Trzech Króli, które wypadnie w sobotę 6 stycznia 2024, (tradycyjnie) Wielkanoc, która w 2024 roku wypada w niedzielę 31 marca, a także Zesłanie Ducha Świętego, które wypadnie w niedzielę, 19 maja.

Przypominamy, że zgodnie z kodeksem pracy, za dzień świąteczny przypadający w sobotę, pracodawca ma obowiązek wyznaczyć dzień wolny w innym dniu. Zasady te nie obowiązują, jeśli święto przypada w niedzielę.

Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin

- art. 130. § 2. Kp