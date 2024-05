Do Krakowa znów nadciągają burze. Będzie im towarzyszył silny wiatr. Ostrzeżenie IMGW

Wedle prognoz nad stolicą Małopolski mogą wystąpić burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 35 mm, a także porywy wiatru do 70 kilometrów na godzinę.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 70 proc.

Burze mogą powodować zakłócenia w pracy urządzeń elektrycznych, zagrożenie pożarowe, uszkodzenia drzewostanu, utrudnienia komunikacyjne, lokalne zalania, a tym samym stwarzać poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego.

- W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Po południu przelotne opady deszczu, miejscami burze, które lokalnie, zwłaszcza na południowym wschodzie, mogą być gwałtowne. Temperatura maksymalna od 21°C do 26°C; chłodniej nad morzem oraz w rejonach podgórskich, od 18°C od 22°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy, na północy miejscami wschodni. W czasie burz w porywach do 70 km/h. W Sudetach porywy do 70 km/h - informuje IMGW PIB.