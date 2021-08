Do Olkusza przyjechały food trucki. Jest dużo jedzenia, strefa muzyki, atrakcje dla dzieci, ogródek piwny oraz konkursy. ZDJĘCIA Bogusław Kwiecień

Po raz kolejny do Olkusza zawitały food trucki. Rynek olkuski zamienił się w wielką restaurację pod chmurką. Już wczoraj, 30 lipca olkuszanie i goście, którzy przybyli do Srebrnego Miasta mieli okazje spróbować dań z całego świata. Oprócz jedzenia na starówce była też strefa muzyki, atrakcje dla dzieci, ogródek piwny oraz konkursy. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i zobacz, co działo się pierwszego dnia.