dodawanie zdjec i grafk dodawanie zdjec i grafik dodawanie zdjec i grafk dodawanie zdjec i grafk

Zakopane jest bezpieczne dla turystów - przekonują władze miasta. "Zrobimy wszystko by tak zostało" - dodają

Choć w mieście i powiecie tatrzańskim od kilku dni rośnie liczba osób zarażonych COVID-19 to miasto jest dalej bezpieczne dla turystów - przekonują władze Zakopanego. By ludzie dalej mogli tu zdrowo i beztrosko spędzać urlop miasto podjęło decyzję o kolejnej akcji dezynfekcji ulic. Do prywatnych mieszkańców i hotelarzy trafi też bezpłatny płyn służący do dezynfekcji rąk.