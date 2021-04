Dolina Chochołowska. Sezon na krokusy 2021 w Tatrach właśnie się zaczyna! Tłumy turystów na szlaku. Zdjęcia

Choć prognozy mówiły o chłodzie, a nawet śniegu, w sobotę i tak tysiące osób wykorzystało dzień wolny i ruszyło w góry. Parkingi u wylotu Doliny Chochołowskiej szybko się zapełniały. Do południa po szlaku do Chochołowskiej wędrowało tysiące osób. Niemal wszystkie stragany u wylotu Doliny były otwarte, a na wędrowców czekały góralskie dorożki wożące turystów niemal pod samo schronisko w Chochołowskiej.

Choć mamy końcówkę kwietnia, w dolinie wciąż zalega sporo śniegu. Na górnym odcinku szlaku jest nadal spora warstwa śniegu, który rano bywa zmożony, by w godzinach późniejszych zamienić się w śnieżną i wodną breję.

Na samej polanie rozkwitać zaczęło tysiące krokusów. Nie są to jednak fioletowe dywany kwiatów. Skutecznie temu przeszkadza chłodna pogoda. Polana została cała otoczona fladrami, które mają zapobiec deptania krokusów przez turystów. Do tego Tatrzański Park Narodowy zainaugurował krokusowe patrole. Wolontariusze TPN pilnują, by turyści nie łamali zasad i nie zadeptali krokusów.