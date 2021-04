Dolina Chochołowska. Sezon na krokusy w Tatrach właśnie się zaczyna! Tłumy turystów na szlaku. Zdjęcia

Ever Given. Czy gigantyczny kontenerowiec zmieściłby się w Morskim Oku? Czy jest większy od skoczni? Sprawdzili to harcerze z Zakopanego

Kontenerowiec Ever Given to obecnie najsłynniejszy na świecie statek. Bo "zatkał" ostatnio Kanał Sueski i na kilka dni zamarł morski transport wyrobów z Chin do Europy. A co by było, gdyby łajba-gigant "zaparkowała" w Tatrach? Czy zmieściła by się w dolinach i na górskich szlakach?