Domowe drożdżówki: z serem, jabłkami i kruszonką. Najlepsze przepisy naszych Czytelników [PRZEPISY]

Domowe drożdżówki – przepisy naszych Czytelników. Świeża, pachnąca i pulchna drożdżówka to niebo w gębie! Pamiętajmy też, że drożdże nie bez powodu są szeroko wykorzystywane w gastronomii – dostarczają witamin i korzystnie wpływają na organizm. Zwłaszcza w okresie osłabionej odporności - i zimą - warto zadbać o to, aby na stałe zagościły w naszym menu! Mikroelementy takie jak chrom i selen, a przede wszystkim witaminy z grupy B to bogactwa, których dostarczą nam drożdże! Zróbmy więc pyszne, pachnące drożdżówki!

Następnie misę przykryć folią spożywczą w odstawić do wyrośnięcia na ok. 1 godzinę. Ciasto powinno co najmniej podwoić objętość. Wyrośnięte ciasto wyłożyć na oprószoną mąką stolnicę (najlepiej drewnianą). Będzie dość luźne, ale nie klejące. Ciasto kilka razy zagnieść, zrobić to dość delikatnie. Uformować kulę, podzielić ją na 8 większych lub 16 mniejszych kawałków. Uformować z nich drożdżówki lekko spłaszczając. Drożdżówki ułożyć na blasze wyłożonej papierem do pieczenia i odstawić na 10 minut do podrośnięcia. W każdej drożdżówce zrobić dołek, najlepiej przy pomocy dna kieliszka zanurzonego w mące (ciasto nie będzie się przyklejało do szkła). Kieliszkiem wyciąć dołek w cieście. Do każdego dołka włożyć łyżeczkę masy serowej. Posmarować spienionym białkiem. Drożdżówki piec w piekarniku rozgrzanym do 175 stopni przez ok. 12-14 min, powinny być ciemnozłote. Wystudzić na kuchennej kratce. Ciepłe można polukrować, zimne oprószyć cukrem pudrem, ale nie jest to konieczne. Masa. Wszystkie składniki masy umieścić w misce, dokładnie wymieszać. Przepis Koła Gospodyń Wiejskich z Konaszówki

400 g mąki pszennej

150 ml mleka

30 g świeżych drożdży

pół szklanki cukru (ok. 100 g)

jajko

50 g rozpuszczonego masła

szczypta soli

Składniki na masę jabłkową do drożdżówek

4 duże jabłka (najlepiej szara reneta)

100 ml śmietany kremówki (30 lub 36%)

1,5 łyżki mąki ziemniaczanej

jajko

łyżka masła

2 łyżki wody

3 łyżki cukru

szczypta cynamonu

Składniki na wykończenie drożdżówek

żółtko z 3 łyżkami mleka do posmarowania

lukier do polania, cukier puder do posypania (opcjonalnie)

Wykonanie drożdżówek

Ciasto. Drożdże rozkruszyć do ciepłego mleka (nie gorącego), dodać łyżeczkę cukru i mąki, wymieszać i zostawić do podrośnięcia. Mąkę przesiać do miski, dodać podrośnięty zaczyn, cukier, jajko, szczyptę soli. Wyrobić, aż ciasto będzie gładkie. Dodawać powoli stopione masło i ponownie wyrobić. ciasto stanie się śliskie i błyszczące. Pozostawić w misce (przykryć ściereczką), aż do momentu, aż podwoi swoją objętość.

Masa jabłkowa. Jabłka umyć, obrać i pokroić w kostkę. W rondelku rozpuścić masło i dodać do niego pokrojone jabłka, do których dodać wodę z cukrem. Podgrzewać około 5 minut, następnie dodać śmietanę wymieszaną z jajkiem i mąką. Podgrzewać jeszcze kilka minut, aż masa zgęstnieje (ogień nie może być zbyt duży, bo masa się przypali).

Formowanie bułeczek:

Formowanie bułeczek. Fot. Anna Cyganik-Idęć

Ciasto wyjąć na stolnicę oprószoną mąką i rozwałkować na prostokąt o grubości ok. 0,5 cm. Prostokąt podzielić na 12 części (całość na 4 paski, a każdy z tych pasków na 3 części). Na każdym prostokącie (ok. 3 cm od krótszego boku) ułożyć masę jabłkową (ok. 1-1,5 łyżki masy). Drugą stronę ciasta pokroić na cienkie paski. Nadzienie przykryć (choćby częściowo) niepokrojoną częścią ciasta, a następnie ułożyć na nim paski z ciasta (jeśli są na tyle długie to można spróbować zawinąć je pod bułeczkę).

Gotowe bułeczki ułożyć na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Przykryć je ściereczką i odłożyć do lekkiego podrośnięcia na ok. 15-30 minut. Posmarować drożdżówki żółtkiem rozbełtanym z 2-3 łyżkami mleka. Piec ok. 12-15minut w temp. 180 stopni. Po wystudzeniu można polać lukrem, ale nie jest to konieczne.

Przepis Anny Cyganik-Idęć, autorki bloga Mania Wypiekania

Drożdżówki z jabłkami i kruszonką. Fot. Aleksandra Faiks

Drożdżówki z jabłkami i kruszonką [PRZEPIS]

Składniki