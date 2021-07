Domowe dżemy z owoców. Niebanalne przetwory pachnące ziołami [PRZEPISY]

Lato to najlepszy czas na zamknięcie w słoikach jego najlepszych smaków: zrobienie kompotu z truskawek, konfitury z wiśni, marmolady ze śliwek albo nietypowych dżemów z warzyw, jak cukinia, dynia czy zielone pomidory.

Nieprawdą jest, że mogą do nich trafić produkty gorszej jakości – czyli miękkie, przejrzałe, przywiędłe, ponieważ mają niekorzystny wpływ na smak i konsystencję przetworów. Jedyne owoce, które w stanie miękkim nadają się do wyrobu dżemów czy soków, to truskawki i maliny, pod warunkiem, że tylko lekko puszczają sok; jeśli da się wyczuć, że zaczęły fermentować, mogą się zepsuć.

Pod żadnym pozorem nie wolno używać składników, które nawet w minimalnym stopniu zaczęły pleśnieć – nawet wykrojenie zajętej części nie pomoże, ponieważ zarodniki pleśni są już w całym owocu.

Słodkie przetwory – co dodać, by wzbogacić ich smak

Tradycyjnie do słodkich przetworów dodaje się jedynie cukier, ale warto pomyśleć, jak wzbogacić lub zaostrzyć ich smak i aromat, wykorzystując dobrze znane przyprawy. Taki owocowy dżem w ostrzejszej wersji stanie się doskonałym dodatkiem do pieczonych mięs albo deski serów.