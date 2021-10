Domowe pieczywo. Bułki śniadaniowe z miodem [PRZEPIS]

Świeże, chrupiące i pachnące miodem bułeczki śniadaniowe! Zobaczcie przepis kucharzy związanych z Uniwersytetem Smaku Solgaz.

Składniki na 9 bułek:

3,5 szklanki mąki pszennej

0,5 szklanki mleka

0,5 szklanki wody

16 g suchych droższy (2 opakowania)

40 g masła (1/5 kostki)

płaska łyżeczka soli

2 łyżeczki miodu

Dodatkowo:

5 łyżek miodu do karmelizacji

Wykonanie

Masło rozpuścić w garnku. Do miski wsypać przesianą przez sito mąkę z drożdżami i dodać pozostałe składniki. Wyrabiać ciasto przez ok. 10-15 min. aż do momentu, gdy będzie elastyczne i gładkie (powinno łatwo odchodzić od dłoni).

Wyrobione ciasto odstawić w ciepłe miejsce do wyrośnięcia (na ok. 1 godzinę), a miskę, w której się znajduje nakryć ściereczką.

Po tym czasie ponownie chwilę należy wyrabiać ciasto, a następnie podzielić je na 9 części. Każdą kulkę położyć na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. Bułeczki można naciąć nożem i zostawić do wyrośnięcia na ok. pół godziny. Następnie włożyć do piekarnika nagrzanego do temperatury 200 stopni (góra-dół z termoobiegiem) i piec przez 20 minut.

Na patelnię wlać 5 łyżek miodu i lekko podgrzać doprowadzając do karmelizacji. Po ostygnięciu bułeczek – polać je skarmelizowanym miodem.

Dobre rady: