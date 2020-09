Domowe pieczywo. Chleb pieczony w garnku. Prosty i pyszny [PRZEPIS]

Prawdziwy chrupiący chleb pieczony w garnku – przepis. Chleb pieczony według niniejszego przepisu bez żadnego użycia specjalistycznego sprzętu oraz bez żadnego zakwasu ma niesamowitą i delikatną strukturę, a jednocześnie chrupiącą skórkę. Ciasto do wypieku chleba nie wymaga długiego wyrabiania. Zobaczcie przepis naszej Czytelniczki!

- W czasie kwarantanny zaczęliśmy piec domowe chleby i zaczęliśmy rozkoszować się ich smakiem do tego stopnia, że w kwietniu i maju zaczęło brakować drożdży na sklepowych półkach. I nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Domowy chleb jest jedyny w swoim rodzaju – podkreśla nasza Czytelniczka Martyna Pietruszka z serwisu kulinarnego ProstePesto.pl. - Jego smak jest niezapomniany i uwierzcie mi, nasze dzieci zapamiętają go tak samo jak my pamiętamy zapach i smak domowego chleba z dzieciństwa. Chleb od zawsze w tradycji, kulturze i kuchni polskiej był czymś ważnym. W czasie ogólnopolskiej kwarantanny to był mój pierwszy raz, gdy piekłam samodzielnie chleb. Był to chleb pieczony według niniejszego przepisu bez żadnego użycia specjalistycznego sprzętu oraz bez żadnego zakwasu. Jeśli chodzi o ten chrupiący chleb, to ma niesamowitą i delikatną strukturę, a jednocześnie chrupiącą skórkę. Ciasto do wypieku chleba nie wymaga długiego wyrabiania co jest doskonałym rozwiązaniem dla leniuchów. Cała filozofia to jedynie wymieszanie składników i pozostawienie do wyrośnięcia na kilkanaście godzin, a później do piekarnika – podpowiada Martyna Pietruszka z ProstePesto.pl. Domowy chleb pieczony w garnku. Fot. Martyna Pietruszka Prawdziwy chrupiący chleb pieczony w garnku [PRZEPIS] Składniki: 3 szklanki mąki pszennej

1/3 łyżeczki suchych drożdży lub 3 g drożdży świeżych

1,5 łyżeczki soli morskiej drobnoziarnistej

1,5 szklanki letniej wody

Wykonanie

Mąkę przesiać przez sito do dużej miski. Dodać pozostałe suche składniki czyli drobną sól oraz suche drożdże i dokładnie wymieszać. Jeśli używamy drożdże suszone to zalewamy je w szklance letnią wodą i dodajemy pół łyżki mąki i szczyptę cukru oraz odstawiamy na 10 minut przed dodaniem.

Wlać letnią wodę i zagnieść ręką do połączenia składników. Z ciasta formujemy kulę i zostawiamy w misie, którą przykrywamy folią spożywczą oraz ściereczką kuchenną. Odstawiamy w ciepłe miejsce na co najmniej 12 godzin. Ciasto będzie w tym czasie leżakować i wyrastać.

Po tym czasie blat posypujemy mąką i wykładamy ciasto, które będzie dość rzadkie. Delikatnie zarabiamy ręcznie, starając się uformować kształt kuli. W zależności od sposobu pieczenia, poniżej przedstawiam dwa sposoby:

Pieczenie w garnku żaroodpornym z przykrywką

Potrzebny nam będzie metalowy durszlak. Wyścielamy go ścierką kuchenną i oprószamy obficie mąką. Nie żałujemy mąki. Surowe ciasto przekładamy do przygotowanego durszlaka, przykrywamy go ściereczką i pozostawiamy na kolejne 40 minut do ponownego wyruszania ciasta.

Nagrzewamy piekarnik do 230 stopni. Jeśli pieczemy w garnku, wkładamy go najpierw do piekarnika na 10 minut, by nabrał odpowiedniej temperatury jeszcze przez pieczeniem.

Następnie do rozgrzanego garnka przekładamy ciasto, przykrywamy pokrywką. Ciasto będzie luźne i rzadkie – takie ma być! Pieczemy 30 minut pod przykryciem w 230 stopniach i kolejne 20 minut bez pokrywki w 200 stopniach.

Pieczenie na blaszce przykrytej folią aluminiową

W przypadku pieczenia od razu na blaszce konieczne jest przełożenie ciasta do metalowej formy, wyłożonej papierem do pieczenia obsypanym mąką. Surowe ciasto posypujemy po wierzchu mąką, przykrywamy folią spożywczą oraz ściereczką. Odstawiamy do wyrośnięcia na kolejne 40 minut.

Piekarnik należy nagrzać do 230 stopni. Blaszkę z ciastem przykrywamy folią aluminiową albo pokrywką. Chleb wkładamy do wcześniej nagrzanego piekarnika.

Pieczemy 30 minut pod przykryciem w 230 stopniach, a kolejne 20 minut w odkrytej brytfannie w 200 stopniach. Po upieczeniu

Chleb wyjąć z piekarnika oraz jeszcze gorący wyjąć z garnka lub blaszki. Zostawić bez przykrycia na 30 minut by przestygnął i odparował nadmiar wilgoci. Po tym czasie jest w sam raz do jedzenia. Jest niezwykle chrupiący, prawda? Uwagi i sugestie:

Piekłam chleb z mąki pszennej. Przepis spokojnie można wykonać w wersji z mąką pełnoziarnistą, ale proponuję zrobić to w proporcji 2 szklanki mąki pszennej i 1 szklanka pełnoziarnistej.

