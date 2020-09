Domowe przetwory. Pasta z czerwonej papryki. Prosta i pyszna [PRZEPIS]

Wystarczy kilka składników i pyszna pasta paprykowa na zimę gotowa. Przepis naszych Czytelników Magdaleny i Stanisława Romków autorów bloga „Kuchenne Wariacje”.

Składniki na 6 słoiczków po ok. 250 ml

5 kg czerwonej papryki

1 główka czosnku

2 łyżki oliwy

1 łyżka soli

2 łyżki cukru

pieprz

Wykonanie

Papryki dokładnie myjemy, układamy na blasze i wkładamy do piekarnika nagrzanego do 200 stopni. Pieczemy aż skórka się pomarszczy i zacznie robić się czarna. Po upieczeniu papryki pozostawiamy do wystygnięcia. Potem zdejmujemy skórkę, wyciągamy nasiona i kroimy na kawałki.

W garnku rozgrzewamy oliwę, dodajemy drobno posiekany czosnek, lekko podsmażamy i dodajemy paprykę. Całość doprawiamy solą, pieprzem i cukrem. Paprykę dusimy ok. 30-40 minut aż sok odparuje, a papryka stanie się gęsta. Następnie miksujemy blenderem na gładką masę i jeżeli jest potrzeba to jeszcze doprawiamy według indywidualnych smaków.

Gotową pastę przekładamy do słoiczków, zakręcamy i pasteryzujemy w piekarniku w temperaturze 140 stopni przez 30 minut.