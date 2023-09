Domowe przetwory. Sałatka z kiszonych ogórków i papryki na zimę [PRZEPIS]

Domowe przetwory wracają do łask. Warto zapełnić spiżarkę pysznymi sałatkami. Przepisem podzielił się nasz Czytelnik Andrzej Łukańko.

Przed planowanym wykonaniem sałatki kiszę ogórki w sposób następujący:

Na dno słoja (3 litry) wsypuję 3 łyżki gotowej przyprawy do kiszenia ogórków, a następnie wkładam po 1-3 liście (ilość w zależności od wielkości): czarnej porzeczki, aronii, wiśni, winogrona, chrzanu, dębu, gałązkę kopru, gałązkę lubczyku i 1 liść orzecha włoskiego.

Ściśle układam ogórki i zalewam zalewą o składzie:

1 litr wody

duża łyżka soli morskiej lub kamiennej niejodowanej

łyżka cukru

Gotuję i lekko schładzam.

Po tygodniu mogę przystąpić do wykonania sałatki.

W moim przypadku kiszone ogórki cały czas mam na zapasie do dyspozycji, od końca czerwca do końca września, bo je uwielbiam.

Składniki na sałatkę