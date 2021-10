Domowe wypieki. Chałka z marmoladą różaną [PRZEPIS]

Domowa chałka – przepis. Przepisem na domową chałkę z marmoladą różana podzieliła się nasza Czytelniczka Aleksandra Faiks.

Składniki

500 g mąki (do ciasta i do rozczynu)

200 ml mleka (do ciasta i do rozczynu)

40 g drożdży

50 g masła

50 g cukru

1 jajko + 1 żółtko

opakowanie 320 g marmolady różanej

brązowy cukier

Wykonanie

Rozetrzeć drożdże z cukrem, dodać 4 łyżki ciepłego mleka i 3 łyżki mąki. Wymieszać, by pozbyć się grudek i odstawić na 20 minut w ciepłe miejsce. W drugiej misce wymieszać resztę mąki i cukru, dodać jajo i resztę mleka. Roztopić masło. Gdy rozczyn podwoi swoją objętość dodać do pozostałych składników i zagnieść. Pod koniec dolać masło, zagnieść jeszcze raz i zostawić na 40 minut do wyrośnięcia.

Ciasto ponownie zagnieść i podzielić na pół. Rozwałkować na szeroki prostokąt i posmarować marmoladą, oprócz brzegów. Brzegi posmarować wodą. Zawinąć i skleić boki. Ułożyć warkocz.

Żółtko wymieszać z łyżką mleka i posmarować warkocz, posypać brązowym cukrem. Piec 20 minut w 200 stopniach, potem jeszcze 10 lecz przykryć chałkę folią aluminiową.