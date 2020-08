Domowy ocet jabłkowy. Jak zrobić w domu ocet jabłkowy – poradnik kok po kroku [PRZEPIS] 

Domowy ocet jabłkowy doskonale sprawdzi się jako zamiennik octu spirytusowego, który jest ostry w smaku. Domowy ocet jabłkowy doskonale sprawdza się w wielu potrawach lub jako naturalny konserwant. Zobaczcie przepis naszej Czytelniczki Joanny Tokarz, autorki bloga „Kuchnia w czekoladzie”.

Domowy ocet jabłkowy. Fot. Joanna Tokarz

Składniki:

winne jabłka - w całości- ze skórką i nasionami

1 litr przegotowanej wody

3 dag cukru





Wykonanie:

Duży słój dokładnie myjemy, wyparzamy i osuszamy. Owoce wraz ze skórką oraz gniazdami nasiennymi dzielimy na ćwiartki. Wkładamy do słoja i zalewamy przygotowaną zalewą z wody i cukru. Woda powinna całkowicie przykryć owoce, by w proces fermentacji nie wkradła się pleśń. W tym celu jabłka powinniśmy obciążyć, ale nie szczelnie, tak by nie wypływały na wierzch.

Otwór słoja obwiązujemy gazą, a słój stawiamy w ciemnym miejscu w temperaturze pokojowej na około 8 tygodni.

Po tym czasie ocet filtrujemy przez gazę i rozlewamy do butelek. Przechowujemy szczelnie zamknięty w chłodnym miejscu.