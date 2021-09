Droga na ul. Sławkowskiej w Olkuszu ma około 80 lat. Wygląda jednak lepiej niż drogi powstałe czy remontowane w ostatnich latach [ZDJĘCIA]

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Droga na Sławkowskiej w Olkuszu ma się lepiej niż współczesne drogi

W XIX i XX wieku klinkier stosowany był powszechnie do budowy dróg w miejscach, gdzie brakowało materiałów do budowy. Stał się on popularny, ponieważ jego produkcja i wykorzystanie było tańsze niż transport kamienia z odległych kamieniołomów.

Droga na ulicy Sławkowskiej w Olkuszu pokryta jest cegłą klinkierową. Nawierzchnia datowana jest na okolice lat 30 ubiegłego wieku.

Stan drogi nie jest idealny. Widać na niej coraz więcej zapadlisk, które powstały po podkopach i przekopach prowadzonych w ramach prac związanych z uzbrojeniem terenu.

Ciężko jednak znaleźć tam dziury, pęknięcia czy łaty. Mimo swojego wieku Sławkowska trzyma się lepiej niż niektóre drogi remontowane w przeciągu ostatniej dekady.