Drogi w Zatorze i Podolszu są codziennie zakorkowane samochodami ciągnącymi do parku Energylandia z całej Polski [ZDJĘCIA] Bogusław Kwiecień

Mieszkańcy Podolsza i Zatora niecierpliwie odliczają dni do końca wakacji, licząc, że wtedy chociaż w części skończą się koszmarne korki na drogach w ich gminie. Niemal każdego dnia do Parku Rozrywki Energylandia i Zatorlandu sznury samochodów z turystami z całej Polski ciągną kilometrami po głównych drogach i małych wiejskich uliczkach w Podolszu. Korki w gminie Zator w związku ze wzmożonym ruchem turystycznym są od kilku lat, ale nigdy dotąd nie był to problem na taką skalę. A obwodnicy nie ma nadal.