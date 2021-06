Drożdżowy strudel z truskawkami i rabarbarem. Ciasto w sam raz na weekend [PRZEPIS]

Pachnące ciasto drożdżowe, do tego rabarbar i frużelina truskawkowa. Może być coś pyszniejszego na początek lata? Przepisem podzieliła się nasza Czytelniczka, Agnieszka Sznajder, autorka bloga „Apetyczna babeczka”.

Drożdżowy strudel z truskawkami i rabarbarem [PRZEPIS]

Drożdżowy strudel z truskawkami i rabarbarem. Fot. Agnieszka Sznajder

Składniki na 2 strudle

1/2 kg mąki pszennej

10 dag masła lub dobrej margaryny

1 szklanka ciepłego mleka

10 dag cukru

2 dag świeżych drożdży

1 jajo

2 żółtka

szczypta soli

Dodatkowo

5-6 łodyg rabarbaru

2 słoiki frużeliny truskawkowej

Wykonanie

W ciepłym mleku rozpuścić drożdże z łyżeczką cukru, odstawić na 15-20 minut. Do dużej miski przesiać mąkę, dodać roztopione i przestudzone masło, szczyptę soli oraz fermentujące drożdże z mlekiem. Jajo i żółtka ubić z cukrem na pianę, dodać do reszty składników.

Ciasto wyrabiać ok. 15 minut, aż na powierzchni zaczną się pokazywać pęcherzyki powietrza. Wyrobione ciasto pozostawić w misce, szczelnie przykryć folią do żywności i pozostawić na ok. 2 godziny, aby podwoiło swoją objętość.

Rabarbar obrać z wierzchnich łupinek i pokroić na jednocentymetrowe kawałki.

Wyrośnięte ciasto podzielić na połowę, każdą część rozwałkować na prostokąt, naciąć boki, a środek pozostawić w całości, aby nałożyć nadzienie. Wzdłuż ciasto posmarować frużeliną truskawkową, nałożyć kawałki rabarbaru i ponownie na wierzch dodać jeszcze trochę truskawkowej masy. Ciasto zaplatać na przemian, tworząc zwarty strudel.

Foremkę wyłożyć papierem do pieczenia, ułożyć na nim gotowy strudel i pozostawić na 30 minut do ponownego wyrośnięcia.

Drożdżowy strudel z truskawkami i rabarbarem przed pieczeniem. Fot. Agnieszka Sznajder

Piekarnik rozgrzać do 175 stopni, strudel z wierzchu przed włożeniem posmarować obficie białkiem. Czas pieczenia ok. 35 minut. Po upieczeniu wystudzić ciasto na kratce kuchennej, posypać cukrem pudrem lub polać słodkim lukrem.