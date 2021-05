Drugi dzień matur. Egzamin z matematyki w tym roku faktycznie będzie łatwiejszy?

Ten dzień egzaminów maturalnych dla wielu zdających jest bardziej stresujący niż pierwszy, gdy zdawali z języka polskiego. Matematyka to nie dla każdego jego konik, sporo osób obawia się egzaminu z tego przedmiotu. Zgodnie jednak z zapowiedziami ministerialnymi w tym roku - w związku z epidemią i zdalnym nauczaniem - generalnie matura ma być tym razem łatwiejsza, wymagania zostały okrojone o 20-30 procent. Czy maturzyści to odczują zaglądając do arkuszy egzaminacyjnych z matematyki - przekonamy się w środę 5 maja.

Matury 2021 rozpoczęły się we wtorek 4 maja i będą trwać do 20 maja. We środę (5 maja) maturzyści piszą egzamin z matematyki, a w piątek czeka ich egzamin z angielskiego - oba na poziomie podstawowym. Egzamin z matematyki rozpoczyna się o godz. 9. Na rozwiązanie maturalnych zadań zdający będą mieli 170 minut. Również we środę 5 maja o godz. 14 niektórzy z maturzystów będą zdawać egzamin z historii muzyki na poziomie rozszerzonym. Wprawdzie w tym roku nie ma obowiązku zdawania jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru), jednak większość maturzystów przystąpi do takich egzaminów i będzie je zdawać nawet z kilku przedmiotów, ponieważ wyniki z nich są wymagane przy rekrutacji na studia.

W mediach społecznościowych w przeddzień matury z matematyki można było znaleźć m.in. porady dla maturzystów, jak dobrze zdać ten egzamin.

W całej Polsce maturę 2021 zdaje około 271 tys. tegorocznych absolwentów liceów i techników, a także prawie 100 tys. maturzystów z lat ubiegłych - ci, którzy albo dotąd nie zdali egzaminów, albo chcą poprawić wyniki. W Małopolsce do matury przystępuje ok. 25,8 tys. tegorocznych absolwentów, z tego w samym Krakowie - ok. 8,2 tys. Piszących po raz kolejny jest w Małopolsce 6,5 tys., z czego prawie 2,5 tys. w Krakowie. Przypomnijmy, że matura w tym roku - podobnie jak rok wcześniej - odbywa się w reżimie sanitarnym. Zdający do szkół wchodzą podzieleni na tury, w odstępach np. co 15 minut, często dwoma wejściami. Piszą oddaleni od siebie o minimum półtora metra, zwykle po 10 lub kilkanaście osób w sali. Ale według pytanych przez nas maturzystów nie przysparza to większego stresu.

- Co innego budzi stres: to, że praktycznie przez cały rok nie było nas w szkole, a nagle musimy tu przyjść, siąść w ławkach i normalnie pisać. To zupełnie inny komfort pracy niż sprawdziany przed komputerem czy online - to obserwacja Martyny Świąteckiej z II LO w Krakowie, która m.in. zauważyła podczas egzaminu z polskiego, że wolniej pisze jej się na kartce. A oto harmonogram na kolejne dni matur w tym tygodniu: 6 maja (czwartek) godz. 9 - język angielski (poziom podstawowy)

godz. 14 - historia sztuki (poziom rozszerzony) 7 maja (piątek) godz. 9 - język angielski (poziom rozszerzony)

godz. 9 - język angielski (poziom dwujęzyczny)

godz. 14 - filozofia (poziom rozszerzony).