Drugie śniadanie dzieci i młodzieży, czyli co i dlaczego warto zapakować do szkolnego plecaka? [PORADNIK DIETETYKA]

Podstawowe zasady komponowania menu dla dzieci i młodzieży

Według Instytutu Żywności i Żywienia całodzienne menu dla dzieci i młodzieży powinno dostarczać w zależności od wieku, masy ciała i wykonywanej aktywności fizycznej 1400 – 4000 kcal dziennie. Dieta dziecka niewiele różni się od tej dla dorosłych. Jednak, by zachęcić do jedzenia zdrowych dań, warto by były one kolorowe i ładnie podane.

W wieku 4-18 lat można jeść właściwie wszystko, co zdrowe i zalecane również dla dorosłych.

Różnice występują jedynie w ilości oraz odpowiednim rozkładzie makroskładników, takich jak białko, węglowodany i tłuszcze oraz zawartość witamin i składników mineralnych w poszczególnych posiłkach.

W diecie dzieci i młodzieży białko powinno stanowić 12-15%, tłuszcze 30% a węglowodany 55-58%.

- Źle skomponowane posiłki oraz mała aktywność fizyczna w wieku szkolnym mogą doprowadzić do poważnych chorób w dorosłym życiu. Nadwaga i otyłość to pierwszy krok do pojawienia się cukrzycy, chorób układu krążenia, czy nowotworów. Dlatego dobre nawyki żywieniowe warto kształtować już od najmłodszych lat. Zadbajmy o to, by posiłki były nie tylko smaczne, ale i zdrowe, jak również o to, by dzieci regularnie chodziły na lekcje wychowania fizycznego – mówi Natalia Chybzińska, dietetyk, catering dietetyczny Kukuła Healthy Food.