Drwinia. Strażacy interweniowali w żłobku: rozcinali plastikowy samochodzik, w którym utknął paluszek chłopca

Do zdarzenia doszło w żłobku na terenie Drwini w poniedziałek 28 czerwca, ok. godz. 9.40. Jeden z chłopców bawił się plastikowym samochodzikiem. W pewnym momencie jego paluszek utknął w zabawce, a chłopiec nie mógł go wyjąć. Obsługa żłobka wezwała na pomoc straż pożarną.

Zadysponowano dwa zastępy: jeden z JRG Bochnia, drugi z OSP KSRG Drwinia. Strażacy szybko rozwiązali problem. Wyswobodzili paluszek chłopca, rozcinając plastikowy samochodzik. Akcję zakończono po 40 minutach od zgłoszenia.