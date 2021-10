Dwa auta rozbie. Dwie osoby ranne. Groźny wypadek w Mszanie Dolnej

Autor: Dzień Dobry TVN, x-news

Tuż przed godziną piętnastą, czyli w porze szczytu komunikacyjnego, ulicę Krakowską w Mszanie Dolnej zablokowały dwa auta osobowe, które rozbiły się w zderzeniu czołowym.

Wzywający pomoc informowali służby ratownicze o osobach dotkliwie poszkodowanych w tym, groźnie wyglądającym, wypadku drogowym.

Na miejsce wypadku skierowane zostały dwie karetki Pogotowia Ratunkowego oraz stale dyżurujący w Mszanie Dolnej zastęp z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej. Alarmem do akcji poderwani zostali także druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszanie Dolnej.

Wypadek, a także akcja ratownicza prowadzona w miejscu jego zaistnienia, kompletnie sparaliżowały przejazd bardzo ważną arterią komunikacyjną jaką jest miejski fragment drogi wojewódzkiej nr 968. A to jest trasa prowadząca z Zabrzeży w powiecie nowosądeckim przez Szczawę i Mszanę Dolną w powiecie limanowskim do Lubnia w powiecie myślenickim, gdzie łączy się z "zakopianką" wiodąca do Krakowa.