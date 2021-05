Dwa auta rozbite pod Limanową. Trzy osoby zabrane do szpitala

Abp Jędraszewski przewiduje tęsknotę młodych za Kościołem MEMY "Zatęsknią i wrócą". Internet komentuje wywiad duchownego

Arcybiskup Marek Jędraszewski udzielił wywiadu tygodnikowi "Niedziela". Mówił w nim między innymi o tym, że "młodzi zatęsknią za Kościołem", a także o presji, jaka jest na nich wywierana. Duchowny przyznał również, że Kościół nie jest od patrzenia władzy na ręce. Słowa arcybiskupa Jędraszewskiego stały się przyczynkiem do powstawania internetowych memów. Zobacz w galerii zdjęć, co na to internauci.