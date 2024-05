Dwie byłe komendy policji w Małopolsce na sprzedaż i wiele innych nieruchomości. Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje budynki i działki Małgorzata Gleń

Wielka, stara kamienica w centrum Wadowic, biurowiec w Nowym Sączu, kawał ziemi z lasem w Krakowie. Co jeszcze ma do sprzedania lub wynajęcia policja i Agencja Mienia Wojskowego z Małopolski? Sprawdziliśmy. Niektóre ich nieruchomości zaskakują, bo to nieraz wąski, długi kawałek działki tuż pod oknami bloku mieszkalnego albo 12 metrów kwadratowych - w sumie "niewiadomoczego" w Zakopanem, bo z ogłoszenia tego się nie dowiesz.