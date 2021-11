Dwukolorowe ciasto z masą i polewą czekoladową „metrowiec” KGW z Woli Zabierzowskiej [PRZEPIS]

Wykonanie ciasta

Jajka utrzeć razem z cukrem na pulchną masę. Kiedy uzyskamy jednolitą konsystencję, dodać mąki, proszek do pieczenia i wodę. Wszystkie składniki połączyć. Nie zapomnieć o szczypcie soli. Tak przygotowane ciasto podzielić na dwie części – do jednej dodać kakao, do drugiej łyżkę mąki. Upiec dwa ciasta w wąskich foremkach. Po upieczeni ciasto pozostawić do wystygnięcia, następnie pokroić równe kromki. Złożyć ciasto na przemian – raz ciasto białe, następnie masa, potem ciasto ciemne. W taki sposób uzyskamy dwa ciasta o ciekawym kształcie.

Masa

Wszystkie składniki utrzeć. Przy wykonywaniu masy uważać, aby nie dodać zbyt dużo śmietany na raz, bo może się ściąć. Ważne, aby śmietana miała temperaturę pokojową – ułatwia to ucieranie razem z masłem.

Polewa

Wszystkie składniki polewy podgrzać aż do rozpuszczenia. Tak przygotowaną polewą posmarować obydwa ciasta i pozostawić do zastygnięcia. Można posypać kokosem. Ciasto kroimy na skos.