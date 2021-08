DYNASTIE małopolskiego biznesu - część 1. Alfabet rodzin z Krakowa i regionu, których firmy odniosły sukces (od A do F) 21.08.2021

To, jak zawsze, wybór subiektywny. Tworząc nasz alfabet, staraliśmy się go jednak nieco zobiektywizować. Po pierwsze: w alfabecie znalazły się rodziny, które w ostatnich latach regularnie trafiały na listy najbogatszych Wprost i Forbesa. Wedle szacunków, przeciętny majątek pierwszej piątki w naszym regionie dobija do miliarda złotych, a pierwszej dziesiątki – do pół miliarda. To są kwoty, jakich przytłaczająca większość familii w Małopolsce nie zarobi przez… tysiąc lat.

Po drugie: uwzględniliśmy rodziny, których nazwiska stały się nazwą firmy i rozpoznawalną marką. Po trzecie: szukaliśmy tych, którzy zajmują się nie tylko biznesem i tworzeniem miejsc pracy, ale i aktywnie wspierają lokalne społeczności, kulturę, sport, angażują się w działalność charytatywną itp. Po czwarte: staraliśmy się (choć nie zawsze z sukcesem) wyłowić rodziny w trakcie lub po sukcesji, czyli takie, w których w rozwój biznesu zaangażowały się młodsze pokolenia.