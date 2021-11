Dynia na słodko i słono. Sernik z dynią i dyniowa zapiekanka [PRZEPISY]

Dynia to cenne źródło składników odżywczych, które pozytywnie wpływają na osłabiony jesienią układ odpornościowy. Ważne, by w sklepie dokonać dobrego wyboru. Warto obejrzeć jej skórkę, ważne by była nieuszkodzona i twarda.

Natomiast po postukaniu dojrzała dynia powinna wydać głuchy odgłos.

Gdy już się na którąś zdecydujecie, warto przygotować z niej zaskakujące i pełne walorów zdrowotnych danie!