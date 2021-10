Działki budowlane: ile za metr w okolicach Krakowa, Tarnowa, Wadowic, Nowego Sącza czy Zakopanego? Oferty sprzedaży [ZDJĘCIA, CENY]

Ceny działek budowlanych coraz wyższe. Gdzie Kraków, gdzie Warszawa?

Drożej jest w większości miast wojewódzkich, m.in. w Krakowie, Warszawie, Poznaniu i Lublinie - drugi kwartał 2021 roku przyniósł w tych miastach podwyżki sięgające od niespełna 1 proc. do ponad 3 proc. w ujęciu kwartalnym. Jeszcze bardziej, bo o ok. 5 proc. wzrosły ceny we Wrocławiu, Gdańsku, Łodzi i Olsztynie względem pierwszego kwartału 2021 roku. Jednak jeszcze mocnej niż w stolicach województw rosły średnie ceny gruntów pod budowę domów położonych poza nimi.

Tak więc w drugim kwartale 2021 roku działki budowalne nie tylko w Krakowie, ale na terenie całego województwa małopolskiego kosztowały więcej. Średnie ceny za mkw. wzrosły o 6,6 proc. w ujęciu kwartalnym i aż 22,4 proc. w ujęciu rocznym.