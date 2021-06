Działkowiec to stan duszy! MEMY o modzie na ogródki działkowe. Jest działka, są wakacje na RODOS! 18.06

Ogródek działkowy zwłaszcza w pandemii stał się dobrem niemal luksusowym. Posiadanie kawałka zieleni w centrum miasta, z reguły z małym domkiem, wielu osobom dawało możliwość wytchnienia w czasie koronawirusowych obostrzeń. Ceny dzierżawy działek ROD poszybowały w górę, dziś zdarzają się oferty odstąpienia ogródka za grubo ponad 100 tysiące złotych.

Moda na bycie działkowcem pojawiła się jednak w Polsce znacznie wcześniej. Nawet wśród młodych ludzi, którzy zaczęli pożyczać od rodziców klucze i organizować na działkach imprezy. Idealne miejsce: zielono, tanio i w mieście.

"Do niedawna nie mogłem zrozumieć o co chodzi tym działkowcom, i nagle dostałem klucze i nowy adres zeszłą wiosną, na co dzień potykam się o rzeczy, więc poczułem się jak, król, król, król. Ludzie z ciasnych bloków i kamienic znają ten ból, ból, ból"- rapował w popularnym kawałku Ten Typ Mes już w 2014 roku.