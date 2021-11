Dziecko potracone przez samochód w Rytrze trafiło do szpitala w Nowym Sączu Stanisław Śmierciak

OSP Rytro

Dziesięcioletni chłopiec został ranny w wyniku potracenia przez samochód osobowy. Stało się to w położonej w dolinie Popradu miejscowości Rytro, w rejonie rozwidlenia dróg prowadzących z centrum wioski do ośrodka Perła Południa i do Roztoki. Wypadek wydarzył się niemal w samo południe we wtorek, 23 listopada 2021 r.