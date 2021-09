Dzień Chłopaka 2021. Kiedy wypada święto i czy to to samo co Dzień Mężczyzny? Jak się je obchodzi? Odpowiadamy 14.09.21

Dzień Chłopaka, czyli nieoficjalne święto nastolatków

Dzień Chłopaka to - w porównaniu chociażby do Dnia Kobiet, Dnia Dziecka lub Dnia Ojca - nieoficjalne święto, które obchodzone jest głównie przez nastolatków oraz zakochane pary. Jest to tak zwana uroczystość zwyczajowa, czyli po prostu przyjęta przez społeczeństwo, niezapisana jednak w kalendarzu.

Dzień Chłopaka w Japonii, czyli możliwe początki święta

Mimo ze pochodzenie Dnia Chłopaka nie jest do końca znane, to prawdopodobnie jego genezy można doszukiwać się w Japonii. To właśnie tam od VI wieku przez ponad 1400 lat oddawano chłopcom szczególną cześć. Ich symbolem były karpie, które oznaczały życiowy sukces, a swoim rozmiarem symbolizowały siłę charakteru dzieci płci męskiej. Ponoć tego dnia wywieszano przed domostwami papierowe podobizny ryb.

W 1948 roku w Japonii zaprzestano obchodzić Dzień Chłopaka i zastąpiono je ogólnym Świętem Dzieci.