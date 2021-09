Dzień kawy 2021. Jaka kawę zamówić we Włoszech, a jaką w Grecji? Gdzie króluje espresso, a gdzie frappe? [PORADNIK]

Włochy: espresso, raz proszę!

Łącząc malownicze krajobrazy z aromatyczną kuchnią, Włochy stanowią doskonały wakacyjny cel. Nie ma na mapie świata drugiego miejsca tak bardzo sprzyjającego kosztowaniu rozmaitych odmian espresso, cappuccino czy delikatnego caffè latte.

Wybierając się do słonecznej Italii, warto jednak wiedzieć, że różne warianty kawy są zwyczajowo serwowane o określonych porach.

– Napoje z dodatkiem mleka to propozycje spożywane przez Włochów w godzinach porannych. Przez resztę dnia, szczególnie po posiłkach, raczą się oni aromatycznym espresso – podpowiada Joanna Sobyra, ekspert Segafredo Zanetti Poland. - To właśnie tę 25 mililitrową esencję otrzymamy, wypowiadając zwrot „un caffè, per favore”. Co ciekawe, wśród mieszkańców Italii powszechne jest spożywanie kaw bezkofeinowych. Potwierdza to fakt, że włoska kultura picia kawy jest tak silna nie tylko ze względu na jej pobudzające działanie, ale również doskonały smak – dodaje ekspert.